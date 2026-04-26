Steuergeld für Meldestellen: Kulturkampf auf unsere Kosten?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 15: Steuergeld für Meldestellen: Kulturkampf auf unsere Kosten?
75 Min.Folge vom 26.04.2026
Heftiger Zoff in der Koalition: ÖVP-Ministerin Bauer streicht dem Anti-Rassismus-Verein ZARA 330.000 Euro. Der Verein wird kurz darauf von der SPÖ gerettet, spart aber dennoch nicht mit Kritik: Die Kürzung spiegle eine Abwehrhaltung gegen Anti-Rassismus-Arbeit wider, Österreich habe ein Problem mit strukturellem Rassismus. Und das, obwohl es in Österreich acht weitere Rassismus-Meldestellen gibt. Wer erklärt Kürzungen etwa bei den Pensionen, wenn für Meldestellen offenbar immer Geld da ist?
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