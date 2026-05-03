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Regierung setzt den Rotstift an: Sparen bei den Falschen?

ServusTVStaffel 6Folge 16vom 03.05.2026
Regierung setzt den Rotstift an: Sparen bei den Falschen?

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Folge 16: Regierung setzt den Rotstift an: Sparen bei den Falschen?

84 Min.Folge vom 03.05.2026

Nächtelang hat die Regierung ums Budget der kommenden zwei Jahre gerungen, jetzt ist es fix: 5,1 Milliarden Euro will sie einsparen - und zwar bei Pensionisten, Banken und Unternehmen. Dazu kommen weitere Steuererhöhungen, Entlastungen hingegen frühestens 2028. Strukturreformen sind weiter ungewiss. Reicht das wirklich, um aus dem Defizitverfahren zu kommen, oder steht schon bald das nächste Sparpaket an? Warum scheut die Politik die großen Reformen? Und wer zahlt am Ende drauf?

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