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Grell, gefährlich, teuer: Wer braucht diesen Song Contest?

ServusTVStaffel 6Folge 18vom 17.05.2026
Grell, gefährlich, teuer: Wer braucht diesen Song Contest?

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Folge 18: Grell, gefährlich, teuer: Wer braucht diesen Song Contest?

84 Min.Folge vom 17.05.2026

Am Samstag steigt mit dem Eurovision Song Contest die teuerste Party des Jahres: 36 Millionen Euro verschlingt das Megaevent – und das, obwohl 62 Prozent der Bevölkerung kein Interesse daran haben und das ganze Land sparen muss. Hinzu kommen massive Sicherheitsbedenken, Terrorwarnstufe 4 und ein schwelender Antisemitismus, der sich in Protesten gegen die Teilnahme Israels breit macht. Wird der ESC zum wirtschaftlichen Verlustgeschäft? Geht der Contest ohne Eskalation über die Bühne?

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