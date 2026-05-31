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Sparpaket und Postenschacher: Was läuft falsch in Österreich?

ServusTVStaffel 6Folge 20vom 31.05.2026
Sparpaket und Postenschacher: Was läuft falsch in Österreich?

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Folge 20: Sparpaket und Postenschacher: Was läuft falsch in Österreich?

90 Min.Folge vom 31.05.2026

Gegen die Sparpläne der Regierung formiert sich geballter Widerstand: Nach den aufmüpfigen Pensionisten gehen jetzt die Unis auf die Barrikaden. In der Bevölkerung regt sich Unmut - denn Strukturen und Parteienförderung rührt die Regierung weiter nicht an. Und beim ORF drängen immer mehr Kandidaten zur Wahl des Generaldirektors, viele mit Parteinähe. Spart die Politik überall - nur nicht bei sich selbst? Wie verfilzt ist Österreich? Und kriegt die Regierung noch einmal die Kurve?

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