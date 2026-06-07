Grenzstreit um Migrationspakt: Fallen die Kontrollen?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 21: Grenzstreit um Migrationspakt: Fallen die Kontrollen?
85 Min.Folge vom 07.06.2026
Noch bevor der neue EU-Asylpakt überhaupt in Kraft ist, will Kommissar Magnus Brunner bereits die Kontrollen an den innereuropäischen Grenzen abschaffen. Dagegen regt sich Widerstand - und zwar ausgerechnet bei seiner eigenen Partei, der ÖVP: Innenminister Gerhard Karner läuft dagegen Sturm. Auch weitere Länder wollen die Grenzkontrollen beibehalten, darunter Deutschland. Bringt der Asylpakt endlich die Lösung bei der Migration oder muss Österreich weiter nachschärfen?
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