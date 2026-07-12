Fall Veit Dengler: NEOS in der Krise?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 23: Fall Veit Dengler: NEOS in der Krise?
81 Min.Folge vom 12.07.2026
Zu Gast bei Katrin Prähauser: NEOS-Mitbegründer Veit Dengler nach seinem Rauswurf, Gerald Grosz, Polit-Kommentator, Liv von Boetticher, Bestseller-Autorin und RTL-Journalistin sowie Robert Treichler, stellvertretender Chefredakteur „profil“.
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