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Fall Veit Dengler: NEOS in der Krise?

ServusTVStaffel 6Folge 23vom 12.07.2026
Fall Veit Dengler: NEOS in der Krise?

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Folge 23: Fall Veit Dengler: NEOS in der Krise?

81 Min.Folge vom 12.07.2026

Zu Gast bei Katrin Prähauser: NEOS-Mitbegründer Veit Dengler nach seinem Rauswurf, Gerald Grosz, Polit-Kommentator, Liv von Boetticher, Bestseller-Autorin und RTL-Journalistin sowie Robert Treichler, stellvertretender Chefredakteur „profil“.

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