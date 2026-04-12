Schicksalswahl in Ungarn: Orban vor dem Abgang?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 13: Schicksalswahl in Ungarn: Orban vor dem Abgang?
87 Min.Folge vom 12.04.2026
Bei der Wahl am Sonntag entscheidet sich das Schicksal Ungarns - und halb Brüssel drückt Herausforderer Peter Magyar die Daumen. Denn ein Machtwechsel würde die EU von Orbans Dauerblockade erlösen und Milliarden für die Ukraine freigeben. Doch stünde mit Magyar wirklich ein Kurswechsel an - oder nur ein freundlicheres Gesicht? Zementiert ein weiterer Orban-Sieg den Rechtsruck in Europa, wird dann seine illiberale Demokratie gar zum Vorbild für uns?
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