Wird jetzt alles teurer? Die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts.Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 10: Wird jetzt alles teurer? Die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts.
49 Min.Folge vom 12.03.2026
In der aktuellen Folge „Message, Macht, Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit der Ökonomin und Leiterin des Instituts „EcoAustria“ Monika Köppl-Turyna über die wirtschaftlichen Folgen geopolitischer Konflikte und strukturelle Probleme der österreichischen und europäischen Wirtschaft. Welche Auswirkungen hat der Nahost-Konflikt auf Österreich? Wird jetzt alles massiv teurer?
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 2: krone.tv