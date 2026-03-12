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Message Macht Medien

Wird jetzt alles teurer? Die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts.

krone.tvStaffel 2Folge 10vom 12.03.2026
Wird jetzt alles teurer? Die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts.

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Folge 10: Wird jetzt alles teurer? Die wirtschaftlichen Folgen des Nahost-Konflikts.

49 Min.Folge vom 12.03.2026

In der aktuellen Folge „Message, Macht, Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit der Ökonomin und Leiterin des Instituts „EcoAustria“ Monika Köppl-Turyna über die wirtschaftlichen Folgen geopolitischer Konflikte und strukturelle Probleme der österreichischen und europäischen Wirtschaft. Welche Auswirkungen hat der Nahost-Konflikt auf Österreich? Wird jetzt alles massiv teurer?

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