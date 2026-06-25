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Message Macht Medien

Stockhammer: „Jetzt sind wir primäres Terrorziel“

krone.tvStaffel 2Folge 24vom 25.06.2026
Stockhammer: „Jetzt sind wir primäres Terrorziel“

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Message Macht Medien

Folge 24: Stockhammer: „Jetzt sind wir primäres Terrorziel“

49 Min.Folge vom 25.06.2026

„Message macht Medien“ mit Terrorexperte Nicolas Stockhammer: Mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann spricht er über die aktuelle Bedrohung in Österreich, die zunehmende Online-Radikalisierung junger Menschen sowie die Rolle von extremistischen Narrativen. Er erklärt, warum wir aufgrund unserer zentralen Lage und internationalen Bedeutung stärker ins Visier von Terroristen geraten sind und welche Herausforderungen neue Technologien für die Sicherheitsbehörden mit sich bringen.

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