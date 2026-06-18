Gady: „Gegen russische Raketen sind wir wehrlos“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 23: Gady: „Gegen russische Raketen sind wir wehrlos“
52 Min.Folge vom 18.06.2026
Wie sicher ist Österreich vor Krieg? Über diese Frage spricht Militäranalyst Franz-Stefan Gady mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann in einer neuen Episode „Message Macht Medien“. Trotz Neutralität könnten wir im Fall eines Konflikts zwischen Russland und der NATO ins Visier geraten. Der Experte warnt zudem, dass Österreich gegen bestimmte russische Raketensysteme derzeit „wehrlos“ sei. Darum fordert Gady eine stärkere Verteidigungsfähigkeit und warnt weiters vor Desinformation.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv