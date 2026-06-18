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Message Macht Medien

Gady: „Gegen russische Raketen sind wir wehrlos“

krone.tvStaffel 2Folge 23vom 18.06.2026
Gady: „Gegen russische Raketen sind wir wehrlos“

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Folge 23: Gady: „Gegen russische Raketen sind wir wehrlos“

52 Min.Folge vom 18.06.2026

Wie sicher ist Österreich vor Krieg? Über diese Frage spricht Militäranalyst Franz-Stefan Gady mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann in einer neuen Episode „Message Macht Medien“. Trotz Neutralität könnten wir im Fall eines Konflikts zwischen Russland und der NATO ins Visier geraten. Der Experte warnt zudem, dass Österreich gegen bestimmte russische Raketensysteme derzeit „wehrlos“ sei. Darum fordert Gady eine stärkere Verteidigungsfähigkeit und warnt weiters vor Desinformation.

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