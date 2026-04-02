Sechs Wochen bis zur Energie-Katastrophe?Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 13: Sechs Wochen bis zur Energie-Katastrophe?
53 Min.Folge vom 02.04.2026
In einer neuen Folge „Message, Macht, Medien“ zeichnen Nahost-Experte Walter Posch und krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann ein düsteres Bild des Iran-Kriegs – militärisch, wirtschaftlich und politisch. Ein Gespräch über „digitale Mundpropaganda“ mitten im Krieg, einer drohenden Energie-Katastrophe in Europa und die Frage: Kommen jetzt bald iranische Flüchtlinge nach Österreich?
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 2: krone.tv