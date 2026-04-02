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Message Macht Medien

Sechs Wochen bis zur Energie-Katastrophe?

krone.tvStaffel 2Folge 13vom 02.04.2026
Sechs Wochen bis zur Energie-Katastrophe?

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Folge 13: Sechs Wochen bis zur Energie-Katastrophe?

53 Min.Folge vom 02.04.2026

In einer neuen Folge „Message, Macht, Medien“ zeichnen Nahost-Experte Walter Posch und krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann ein düsteres Bild des Iran-Kriegs – militärisch, wirtschaftlich und politisch. Ein Gespräch über „digitale Mundpropaganda“ mitten im Krieg, einer drohenden Energie-Katastrophe in Europa und die Frage: Kommen jetzt bald iranische Flüchtlinge nach Österreich?

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