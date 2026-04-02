WM-Finale? Gregoritsch: „Selbstverständlich“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 12: WM-Finale? Gregoritsch: „Selbstverständlich“
50 Min.Folge vom 02.04.2026
Der Mann, der Österreich zurück auf die große Fußballbühne brachte: In der neuen Folge von „Message macht Medien“ ist ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch bei Gerald Fleischmann zu Gast. Mit seinem Treffer gegen Bosnien-Herzegowina schoss er Österreich erstmals seit 1998 wieder zur Weltmeisterschaft – ein Tor für die Geschichtsbücher. Doch wie erlebt man so einen Moment wirklich? Bleibt das Gefühl – oder nur die Bilder aus dem Fernsehen?
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv