Bonin zu Sparbudget: „Geht nicht ohne Schmerzen“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 16: Bonin zu Sparbudget: „Geht nicht ohne Schmerzen“
50 Min.Folge vom 28.04.2026
In einer neuen Folge von „Message macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit dem Ökonomen Holger Bonin vom Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien über die aktuelle wirtschaftliche Lage im Land und Prognosen. Weshalb Vorhersagen oft danebenliegen – und warum sie trotzdem unverzichtbar sind.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv