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Message Macht Medien

Bonin zu Sparbudget: „Geht nicht ohne Schmerzen“

krone.tvStaffel 2Folge 16vom 28.04.2026
Bonin zu Sparbudget: „Geht nicht ohne Schmerzen“

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Message Macht Medien

Folge 16: Bonin zu Sparbudget: „Geht nicht ohne Schmerzen“

50 Min.Folge vom 28.04.2026

In einer neuen Folge von „Message macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit dem Ökonomen Holger Bonin vom Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien über die aktuelle wirtschaftliche Lage im Land und Prognosen. Weshalb Vorhersagen oft danebenliegen – und warum sie trotzdem unverzichtbar sind.

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