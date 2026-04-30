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Message Macht Medien

Diesel um drei Euro? Benigni: „Ja, warum nicht?“

krone.tvStaffel 2Folge 17vom 30.04.2026
Diesel um drei Euro? Benigni: „Ja, warum nicht?“

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Folge 17: Diesel um drei Euro? Benigni: „Ja, warum nicht?“

54 Min.Folge vom 30.04.2026

Zwischen Pipeline und Headline: In einer neuen Folge „Message Macht Medien“ mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann und Energie-Experte Johannes Benigni geht es um die Frage, wie viel Realität wirklich hinter den Schlagzeilen zur Energiekrise steckt. Und was das alles konkret für Österreich bedeuten kann.

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