Naschenweng: „Ich habe im eigenen Land Angst“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 21: Naschenweng: „Ich habe im eigenen Land Angst“
46 Min.Folge vom 28.05.2026
Schlagerstar Melissa Naschenweng ist zu Gast in einer neuen Folge von „Message, Macht, Medien“! krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann spricht mit ihr über ihren Weg in der Musikbranche und den damit verbundenen Druck. Sie erklärt, warum der Glaube an das Gute im Menschen ihr oft zum Verhängnis wird, warum Geld allein nicht glücklich macht und dass sie sich in manchen Situationen in Österreich unsicher fühlt.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv