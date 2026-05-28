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Message Macht Medien

Naschenweng: „Ich habe im eigenen Land Angst“

krone.tvStaffel 2Folge 21vom 28.05.2026
Naschenweng: „Ich habe im eigenen Land Angst“

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Message Macht Medien

Folge 21: Naschenweng: „Ich habe im eigenen Land Angst“

46 Min.Folge vom 28.05.2026

Schlagerstar Melissa Naschenweng ist zu Gast in einer neuen Folge von „Message, Macht, Medien“! krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann spricht mit ihr über ihren Weg in der Musikbranche und den damit verbundenen Druck. Sie erklärt, warum der Glaube an das Gute im Menschen ihr oft zum Verhängnis wird, warum Geld allein nicht glücklich macht und dass sie sich in manchen Situationen in Österreich unsicher fühlt.

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