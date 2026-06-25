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Message Macht Medien

Kabarettist Gery Seidl: „Armin-Wolf-Witz wurde rausgeschnitten“

krone.tvStaffel 2Folge 25vom 25.06.2026
Kabarettist Gery Seidl: „Armin-Wolf-Witz wurde rausgeschnitten“

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Folge 25: Kabarettist Gery Seidl: „Armin-Wolf-Witz wurde rausgeschnitten“

52 Min.Folge vom 25.06.2026

Kabarettist Gery Seidl spricht mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann über seine Haltung zu Authentizität, Sprache und öffentlicher Meinung auch in der Corona-Zeit. Der Schauspieler kritisiert dabei vor allem die gesellschaftliche Polarisierung und fehlende Debattenkultur. Was der Schauspieler von Cancel Culture sowie Klima- und Genderdebatten hält, wie er über Mohammed-Witze denkt und darüber, dass der ORF Passagen aus seinem Programm rausschneidet, erfahren Sie in einer neuen Folge „Message Macht Medien“-Spezial!

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