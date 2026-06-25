Kabarettist Gery Seidl: „Armin-Wolf-Witz wurde rausgeschnitten“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 25: Kabarettist Gery Seidl: „Armin-Wolf-Witz wurde rausgeschnitten“
52 Min.Folge vom 25.06.2026
Kabarettist Gery Seidl spricht mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann über seine Haltung zu Authentizität, Sprache und öffentlicher Meinung auch in der Corona-Zeit. Der Schauspieler kritisiert dabei vor allem die gesellschaftliche Polarisierung und fehlende Debattenkultur. Was der Schauspieler von Cancel Culture sowie Klima- und Genderdebatten hält, wie er über Mohammed-Witze denkt und darüber, dass der ORF Passagen aus seinem Programm rausschneidet, erfahren Sie in einer neuen Folge „Message Macht Medien“-Spezial!
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv