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Message Macht Medien

Dornauer: „Wähler verzeihen mir Benko und Ferrari“

krone.tvStaffel 2Folge 20vom 21.05.2026
Dornauer: „Wähler verzeihen mir Benko und Ferrari“

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Folge 20: Dornauer: „Wähler verzeihen mir Benko und Ferrari“

49 Min.Folge vom 21.05.2026

In einem „Message, Macht, Medien“-Spezial trifft krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann den ehemaligen Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer zum Jagdausflug im Wienerwald und spricht mit ihm darüber, warum er trotz Réne Benko, Ferrari, Jagdleidenschaft und markiger Sager weiterhin auf seine sozialdemokratischen Wurzeln pocht – und weshalb er sich selbst noch lange nicht abgeschrieben hat.

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