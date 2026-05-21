Dornauer: „Wähler verzeihen mir Benko und Ferrari“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 20: Dornauer: „Wähler verzeihen mir Benko und Ferrari“
49 Min.Folge vom 21.05.2026
In einem „Message, Macht, Medien“-Spezial trifft krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann den ehemaligen Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer zum Jagdausflug im Wienerwald und spricht mit ihm darüber, warum er trotz Réne Benko, Ferrari, Jagdleidenschaft und markiger Sager weiterhin auf seine sozialdemokratischen Wurzeln pocht – und weshalb er sich selbst noch lange nicht abgeschrieben hat.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv