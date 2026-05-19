Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Message Macht Medien

Diese geheimen Codes entscheiden über unser Geld

krone.tvStaffel 2Folge 18vom 19.05.2026
Diese geheimen Codes entscheiden über unser Geld

Diese geheimen Codes entscheiden über unser GeldJetzt kostenlos streamen

Message Macht Medien

Folge 18: Diese geheimen Codes entscheiden über unser Geld

49 Min.Folge vom 19.05.2026

Zwischen Leitzinsentscheidungen, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit ordnet Martin Kocher in einer neuen Folge „Message macht Medien“ bei Gerald Fleischmann die Lage der europäischen Geldpolitik ein. Der OeNB-Chef und frühere Wirtschaftsminister erklärt, warum Aussagen und bestimmte Formulierungen der Europäischen Zentralbank von den Märkten genauestens analysiert und interpretiert würden. Besonders alarmierend wird er mit Blick auf den Nahostkonflikt: Sollte die Straße von Hormuz länger blockiert bleiben, warnt Kocher vor einem deutlichen Preisschub. Wie stabil bleibt das System wirklich – und steht der nächste Schock bereits vor der Tür?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Message Macht Medien
krone.tv
Message Macht Medien

Message Macht Medien

Alle 2 Staffeln und Folgen