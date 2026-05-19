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Message Macht Medien

Greenpeace-Expertin: „Konzerne gegen Klimaziele“

krone.tvStaffel 2Folge 19vom 19.05.2026
Greenpeace-Expertin: „Konzerne gegen Klimaziele“

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Folge 19: Greenpeace-Expertin: „Konzerne gegen Klimaziele“

52 Min.Folge vom 19.05.2026

Wirtschaftsexpertin Ursula Bittner von Greenpeace Österreich spricht in einer neuen Ausgabe „Message, Macht, Medien“ mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann über Umweltschutz und politische Verantwortung: Es geht um Europas Rolle in der Klimadebatte, warum Autos nicht abgeschafft werden müssen, wie stark wirtschaftliche Interessen den politischen Handlungsspielraum prägen – und mit welchem Mechanismus Konzerne versuchen, Klimaziele und strengere Regeln immer wieder auszubremsen.

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