Greenpeace-Expertin: „Konzerne gegen Klimaziele“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 19: Greenpeace-Expertin: „Konzerne gegen Klimaziele“
52 Min.Folge vom 19.05.2026
Wirtschaftsexpertin Ursula Bittner von Greenpeace Österreich spricht in einer neuen Ausgabe „Message, Macht, Medien“ mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann über Umweltschutz und politische Verantwortung: Es geht um Europas Rolle in der Klimadebatte, warum Autos nicht abgeschafft werden müssen, wie stark wirtschaftliche Interessen den politischen Handlungsspielraum prägen – und mit welchem Mechanismus Konzerne versuchen, Klimaziele und strengere Regeln immer wieder auszubremsen.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv