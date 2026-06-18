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Message Macht Medien

„Männergewalt hat nichts mit Migration zu tun“

krone.tvStaffel 2Folge 22vom 18.06.2026
„Männergewalt hat nichts mit Migration zu tun“

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Message Macht Medien

Folge 22: „Männergewalt hat nichts mit Migration zu tun“

53 Min.Folge vom 18.06.2026

Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, spricht im krone.tv-Podcast „Message Macht Medien“ mit Gerald Fleischmann über Feminismus, Steuern und Vermögen. Sie erläutert, warum Frauen weiterhin benachteiligt sind, spricht sich für höhere Steuern auf große Erbschaften aus und erklärt, warum sie Gewalt gegen Frauen nicht mit Migration in Verbindung bringt.

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