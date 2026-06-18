„Männergewalt hat nichts mit Migration zu tun“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 22: „Männergewalt hat nichts mit Migration zu tun“
53 Min.Folge vom 18.06.2026
Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, spricht im krone.tv-Podcast „Message Macht Medien“ mit Gerald Fleischmann über Feminismus, Steuern und Vermögen. Sie erläutert, warum Frauen weiterhin benachteiligt sind, spricht sich für höhere Steuern auf große Erbschaften aus und erklärt, warum sie Gewalt gegen Frauen nicht mit Migration in Verbindung bringt.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv