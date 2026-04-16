Gas, Benzin, Blackout: Das sagt unser Krisenchef!Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 15: Gas, Benzin, Blackout: Das sagt unser Krisenchef!
52 Min.Folge vom 16.04.2026
In der neuen Folge von „Message, Macht, Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit dem nationalen Krisenmanager und Sicherheitsberater Österreichs, Generalmajor Peter Vorhofer über den Nahost-Krieg, Ukraine-Konflikt – und die Folgen für Österreich.
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Message Macht Medien
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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0
Copyrights:© Season 2: krone.tv