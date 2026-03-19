Julian Reichelt zu AFD/FPÖ: „Erzählen Kreml-Zeug, das ich befremdlich finde“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 11: Julian Reichelt zu AFD/FPÖ: „Erzählen Kreml-Zeug, das ich befremdlich finde“
52 Min.Folge vom 19.03.2026
In einer neuen Folge „Message macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit dem deutschen Journalisten Julian Reichelt über die Zukunft der Medien, politische Narrative und Migration. Der ehemalige „Bild“-Chefredakteur kritisiert klassische Medien und Europas Flüchtlingspolitik scharf.
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Message Macht Medien
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv