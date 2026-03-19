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Message Macht Medien

Julian Reichelt zu AFD/FPÖ: „Erzählen Kreml-Zeug, das ich befremdlich finde“

krone.tvStaffel 2Folge 11vom 19.03.2026
Julian Reichelt zu AFD/FPÖ: „Erzählen Kreml-Zeug, das ich befremdlich finde“

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Message Macht Medien

Folge 11: Julian Reichelt zu AFD/FPÖ: „Erzählen Kreml-Zeug, das ich befremdlich finde“

52 Min.Folge vom 19.03.2026

In einer neuen Folge „Message macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit dem deutschen Journalisten Julian Reichelt über die Zukunft der Medien, politische Narrative und Migration. Der ehemalige „Bild“-Chefredakteur kritisiert klassische Medien und Europas Flüchtlingspolitik scharf.

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