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Message Macht Medien

Neumann: Weltkrieg kann leider kommen

krone.tvStaffel 2Folge 9vom 05.03.2026
Neumann: Weltkrieg kann leider kommen

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Message Macht Medien

Folge 9: Neumann: Weltkrieg kann leider kommen

53 Min.Folge vom 05.03.2026

Zwischen Welt(un)ordnung, Kriegsszenarien und Extremismus: In der neuen Folge von „Message Macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit dem renommierten Sicherheits- und Terrorexperten Peter Neumann, unter anderem Professor für „Security Studies“ am King's College London, über eine Welt im Umbruch. Sind die Angriffe auf den Iran jetzt der Auftakt zu einer globalen Eskalation – Österreich nicht ausgenommen?

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