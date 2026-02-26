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Message Macht Medien

Österreich zwischen Wut und Mut mit Rudi Anschober

krone.tvStaffel 2Folge 8vom 26.02.2026
Österreich zwischen Wut und Mut mit Rudi Anschober

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Folge 8: Österreich zwischen Wut und Mut mit Rudi Anschober

51 Min.Folge vom 26.02.2026

Zwischen Mut und Unmut: In der neuesten Folge „Message Macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit Ex-Gesundheitsminister und Grünen-Politiker Rudi Anschober über den Zustand der Gesellschaft, die Corona-Jahre – warum harte Maßnahmen gerechtfertigt waren – und sein neues Buch „Ermutigung“.

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