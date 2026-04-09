Das verrät Orbáns Mastermind knapp vor der Wahl in UngarnJetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 14: Das verrät Orbáns Mastermind knapp vor der Wahl in Ungarn
54 Min.Folge vom 09.04.2026
Kurz vor der richtungsweisenden Wahl in Ungarn eine neuen Folge „Message, Macht, Medien“: krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann trifft in Budapest einen Mann, der im Zentrum der ungarischen Politik, Bildung und Medien steht – und sich selbst nicht als Strippenzieher sehen will. Zoltán Szalai, Orbáns Medien-Mastermind und Publizist erklärt, warum er am Sonntag einen weiteren Fidesz-Sieg erwartet.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv