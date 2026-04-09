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Message Macht Medien

Das verrät Orbáns Mastermind knapp vor der Wahl in Ungarn

krone.tvStaffel 2Folge 14vom 09.04.2026
Das verrät Orbáns Mastermind knapp vor der Wahl in Ungarn

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Folge 14: Das verrät Orbáns Mastermind knapp vor der Wahl in Ungarn

54 Min.Folge vom 09.04.2026

Kurz vor der richtungsweisenden Wahl in Ungarn eine neuen Folge „Message, Macht, Medien“: krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann trifft in Budapest einen Mann, der im Zentrum der ungarischen Politik, Bildung und Medien steht – und sich selbst nicht als Strippenzieher sehen will. Zoltán Szalai, Orbáns Medien-Mastermind und Publizist erklärt, warum er am Sonntag einen weiteren Fidesz-Sieg erwartet.

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