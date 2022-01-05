Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Infochefin Corinna Milborn begrüßt in einem "Milborn Spezial" drei echte US-Insider: Ralph Freund, Vizepräsident der Republicans Abroad Germany, Sophie Spiegelbeger, Democrats Abroad Austria und Eric Frey, Chef vom Dienst, Der Standard. Thema der Sendung sind unter anderem die Fragen: Wie gefährlich sind die Trump-Anhänger:innen immer noch? Wie gespalten sind die USA heute? Und kehrt Donald Trump bald zurück?

