Milborn Spezial: 1 Jahr Sturm auf das US-KapitolJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 1: Milborn Spezial: 1 Jahr Sturm auf das US-Kapitol
42 Min.Folge vom 05.01.2022
PULS 24 Infochefin Corinna Milborn begrüßt in einem "Milborn Spezial" drei echte US-Insider: Ralph Freund, Vizepräsident der Republicans Abroad Germany, Sophie Spiegelbeger, Democrats Abroad Austria und Eric Frey, Chef vom Dienst, Der Standard. Thema der Sendung sind unter anderem die Fragen: Wie gefährlich sind die Trump-Anhänger:innen immer noch? Wie gespalten sind die USA heute? Und kehrt Donald Trump bald zurück?
