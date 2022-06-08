Totschnig und Frick bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 22: Totschnig und Frick bei Milborn
31 Min.Folge vom 08.06.2022
Norbert Totschnig, Landwirtschaftsminister (ÖVP), und Martin Frick, Direktor des World Food Programme, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Lebensmittelversorgung in Österreich und der Welt, nachhaltige Lebensmittelproduktion und Tierschutz und Tierwohl in der Landwirtschaft.
