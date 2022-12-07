Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

PULS 24Staffel 3Folge 33vom 07.12.2022
33 Min.Folge vom 07.12.2022

Gerhard Zeiler, ehemals ORF-Generalintendant, Manager bei RTL und jetzt bei President International bei Warner Bros. Discovery und Alexander Wrabetz, ehemaliger ORF-Generaldirektor und nun Präsident beim Fußballklub Rapid, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über politischen Einfluss beim ORF, den SPÖ-Führungsstreit zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil und Rapid Wien.

