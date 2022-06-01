Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Polaschek und Kusej im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 21vom 01.06.2022
Polaschek und Kusej im Interview bei Milborn

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 21: Polaschek und Kusej im Interview bei Milborn

31 Min.Folge vom 01.06.2022

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) und Burgtheater-Direktor Martin Kusej sprechen im Interview bei PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger über die Corona-Maßnahmen an Schulen, die Vorbereitungen auf den Herbst und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf das Theater und die Schule.

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
PULS 24
