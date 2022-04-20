Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Scherba und Stuiber im Interview mit Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 16vom 20.04.2022
Scherba und Stuiber im Interview mit Milborn

30 Min.Folge vom 20.04.2022

Olexander Scherba, ehemaliger ukrainischer Botschafter in Österreich, und Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin des "Standard", im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über den Ukraine-Krieg, Bundeskanzler Karl Nehammers (ÖVP) Besuch bei Wladimir Putin und die Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas.

PULS 24
