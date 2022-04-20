Scherba und Stuiber im Interview mit MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 16: Scherba und Stuiber im Interview mit Milborn
30 Min.Folge vom 20.04.2022
Olexander Scherba, ehemaliger ukrainischer Botschafter in Österreich, und Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin des "Standard", im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über den Ukraine-Krieg, Bundeskanzler Karl Nehammers (ÖVP) Besuch bei Wladimir Putin und die Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4