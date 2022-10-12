Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Werner Kogler und Reinhold Mitterlehner im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 27vom 12.10.2022
33 Min.Folge vom 12.10.2022

Der aktuelle Vizekanzler trifft auf einen ehemaligen Vizekanzler. Werner Kogler und Reinhold Mitterlehner sprechen mit PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über das Budget für 2023, die Energiekrise sowie das neue Buch von Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

PULS 24
