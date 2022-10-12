Werner Kogler und Reinhold Mitterlehner im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 27: Werner Kogler und Reinhold Mitterlehner im Interview bei Milborn
33 Min.Folge vom 12.10.2022
Der aktuelle Vizekanzler trifft auf einen ehemaligen Vizekanzler. Werner Kogler und Reinhold Mitterlehner sprechen mit PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über das Budget für 2023, die Energiekrise sowie das neue Buch von Ex-Kanzler Sebastian Kurz.
