Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 20: Rauch und Tursky im Interview bei Milborn
31 Min.Folge vom 25.05.2022
Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über Masken-Lockerung, Corona-Impfaktion und die Herausforderungen der Digitalisierung.
