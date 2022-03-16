Magnus Brunner, Michael Takacs, Klaus Schwertner und die Ukrainerin Olga im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 11: Magnus Brunner, Michael Takacs, Klaus Schwertner und die Ukrainerin Olga im Interview bei Milborn
31 Min.Folge vom 16.03.2022
Flüchtlingskoordinator Michael Takacs, Caritas Wien Geschäftsführer Klaus Schwertner und die Ukrainerin Olga im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Flucht aus der Ukraine, die Herausforderungen für Österreich und wie geholfen werden muss. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) spricht über die Russland-Sanktionen und die hohen Energiepreise.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4