Flüchtlingskoordinator Michael Takacs, Caritas Wien Geschäftsführer Klaus Schwertner und die Ukrainerin Olga im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Flucht aus der Ukraine, die Herausforderungen für Österreich und wie geholfen werden muss. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) spricht über die Russland-Sanktionen und die hohen Energiepreise.

