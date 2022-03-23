Verfassungsministerin Edtstadler und OMV-CEO Stern bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 12: Verfassungsministerin Edtstadler und OMV-CEO Stern bei Milborn
32 Min.Folge vom 23.03.2022
EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und OMV-Chef Alfred Stern sind zu Gast PULS 24 Infochefin Corinna Milborn. Sie sprechen u.a. über den EU-Beitrittsantrag der Ukraine, die Diskussion im Parlament um die Einladung Selenskyjs und Österreichs Abhängigkeit von russischem Gas und Öl.
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
