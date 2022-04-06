Alma Zadić und Anna Proskurina im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 14: Alma Zadić und Anna Proskurina im Interview bei Milborn
28 Min.Folge vom 06.04.2022
Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Anna Proskurina, die aus der Ukraine fliehen musste, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über den krieg in der Ukraine, die Verfolgung von Kriegsverbrechen, Sanktionen gegen Russland und Skandale in der österreichischen Justiz.
