Alma Zadić und Anna Proskurina im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 14vom 06.04.2022
Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Anna Proskurina, die aus der Ukraine fliehen musste, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über den krieg in der Ukraine, die Verfolgung von Kriegsverbrechen, Sanktionen gegen Russland und Skandale in der österreichischen Justiz.

