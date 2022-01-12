Kocher und Puchhammer-Stöckl im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 2: Kocher und Puchhammer-Stöckl im Interview bei Milborn
32 Min.Folge vom 12.01.2022
Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) und Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl sprechen mit PULS 24 Infochefin Corinna Milborn unter anderem über die Herausforderungen durch die Omikron-Variante, die PCR-Teststrategie, eine mögliche Impfpflicht am Arbeitsplatz und die Frage nach einem Corona-Bonus.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4