Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Kocher und Puchhammer-Stöckl im Interview bei Milborn

Staffel 3Folge 2vom 12.01.2022
Kocher und Puchhammer-Stöckl im Interview bei Milborn

32 Min.Folge vom 12.01.2022

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) und Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl sprechen mit PULS 24 Infochefin Corinna Milborn unter anderem über die Herausforderungen durch die Omikron-Variante, die PCR-Teststrategie, eine mögliche Impfpflicht am Arbeitsplatz und die Frage nach einem Corona-Bonus.

