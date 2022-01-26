Ministerin Raab und Wiens Polizeipräsident Pürstl im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 4: Ministerin Raab und Wiens Polizeipräsident Pürstl im Interview bei Milborn
32 Min.Folge vom 26.01.2022
Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab und Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über Impfgegner bei der Polizei, den unangemessenen Blockwart-Vergleich des Polizeigewerkschafters zu 2G-Kontrollen, Antisemitismus bei Corona-Demos und Gewalt gegen Frauen.
