Ministerin Raab und Wiens Polizeipräsident Pürstl im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 4vom 26.01.2022
Folge 4: Ministerin Raab und Wiens Polizeipräsident Pürstl im Interview bei Milborn

32 Min.Folge vom 26.01.2022

Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab und Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über Impfgegner bei der Polizei, den unangemessenen Blockwart-Vergleich des Polizeigewerkschafters zu 2G-Kontrollen, Antisemitismus bei Corona-Demos und Gewalt gegen Frauen.

PULS 24
