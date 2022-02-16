Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Wolfgang Mückstein und Elisabeth Köstinger im Interview bei "Milborn"

PULS 24Staffel 3Folge 7vom 16.02.2022
37 Min.Folge vom 16.02.2022

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Tourismusministerin Elisabeth Köstigner (ÖVP) im Interview bei PULS 24 Anchor Thomas Mohr über die Corona-Lockerungen, die Impfpflicht, die vierte Impfung und die Maskenpflicht.

