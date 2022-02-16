Wolfgang Mückstein und Elisabeth Köstinger im Interview bei "Milborn"Jetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 7: Wolfgang Mückstein und Elisabeth Köstinger im Interview bei "Milborn"
37 Min.Folge vom 16.02.2022
Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Tourismusministerin Elisabeth Köstigner (ÖVP) im Interview bei PULS 24 Anchor Thomas Mohr über die Corona-Lockerungen, die Impfpflicht, die vierte Impfung und die Maskenpflicht.
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
