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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Gerhard Karner und Werner Kogler im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 9vom 02.03.2022
Gerhard Karner und Werner Kogler im Interview bei Milborn

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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 9: Gerhard Karner und Werner Kogler im Interview bei Milborn

34 Min.Folge vom 02.03.2022

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über den Ukraine-Krieg, den Umgang mit Flüchtlingen, Sanktionen gegen Russland und Österreichs Neutralität.

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