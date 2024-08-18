Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark: Rezeptfrei - Die Apotheke im GemüsegartenJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 51: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark: Rezeptfrei - Die Apotheke im Gemüsegarten
26 Min.Folge vom 18.08.2024
Gemüse, und vor allem die Bandbreite des steirischen Gemüses im Jahreskreis, ist mehr als "nur" schmackhaft. Gemüse hält nachweislich auch gesund. Es hilft unserem Körper den Blutdruck zu regulieren, hat antibiotische Wirkung und wirkt tumorhemmend. Vor allem die sekundären Pflanzenstoffe, die dem Gemüse Farbe, Duft und Geschmack verleihen haben es in sich. Ein Film von Waltraud Paschinger. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion
