Österreich-Bild: "Wo Bio zu Hause ist" - Die Heumilchregion im Salzburger Seenland

ORF2Staffel 1Folge 59vom 06.10.2024
26 Min.Folge vom 06.10.2024

Die Flachgauer Gemeinde Seeham hat sich zu einer europaweiten Modellregion in Sachen nachhaltiges Wirtschaften und innovativer Umweltschutzmaßnahmen entwickelt. Kein Wunder, waren die Bauern hier doch Visionäre und gründeten vor mehr als einem Vierteljahrhundert, ganz gegen den Trend, die erste Bio-Heuregion Österreichs. Besonders in Bioproduktion und Biolandwirtschaft hat man hier die Nase vorn. Bio-Pioniere und Vordenker in der Region haben den BioArt Campus gegründet, der Bio-Produzenten und kreative Köpfe zusammen-bringt. Dieser leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Bio-Heuregion und ist weit über die Grenzen hinaus beispielgebend.

ORF2
