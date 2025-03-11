Österreich-Bild: Tief verwurzelt, der Blaufränkisch im BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 68: Österreich-Bild: Tief verwurzelt, der Blaufränkisch im Burgenland
26 Min.Folge vom 11.03.2025
Der Blaufränkisch gehört zu den wichtigsten Rotweinsorten Österreichs. Gerade im heutigen Burgenland kann sich diese autochthone Rebsorte in vielfältiger Weise entfalten. In Ungarn als Kekfrankos, in Deutschland als Lemberger, aber auch in Slowenien oder Tschechien wird er hoch geschätzt. Ein großes Plus sind seine lebendige Säure, die ausgeprägte Fruchtigkeit und eine würzige Note. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0