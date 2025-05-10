Österreich-Bild aus den Landesstudios Burgenland und Kärnten: 70 Jahre Staatsvertrag - Kampf um die VolksgruppenrechteJetzt kostenlos streamen
Folge 95: Österreich-Bild aus den Landesstudios Burgenland und Kärnten: 70 Jahre Staatsvertrag - Kampf um die Volksgruppenrechte
Das gemeinsame „Österreich-Bild“ der ORF-Landesstudios Burgenland und Kärnten von Sabina Zwitter-Grilc und Marko Csenar beschäftigt sich mit der Frage, wie die Rechte aus dem Artikel 7 des Staatsvertrages 1955 bis heute umgesetzt wurden. Dabei werden die beiden Volksgruppen, die Kärntner Slowenen und die burgenländischen Kroaten, gegenübergestellt und untersucht, inwieweit die wichtigsten Punkte aus dem Staatsvertrag – Gleichberechtigung, Muttersprache im öffentlichen Leben, Schulbildung, zweisprachige Ortsnamen, Vereine und Pressefreiheit – für die Volksgruppen bis dato umgesetzt wurden und welche Schwierigkeiten es dabei gab und noch immer gibt. Namhafte Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Volksgruppen kommen dabei zu Wort, um einen Überblick über die Entwicklung der Volksgruppenrechte in Österreich zu geben. Bildquelle: ORF/ORF-B
