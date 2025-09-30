Zum Inhalt springenBarrierefrei
Peter Pan - Neue Abenteuer

Peter Pan - Neue Abenteuer: Hook will Weihnachten verhindern (2)

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 30.09.2025
Peter Pan - Neue Abenteuer: Hook will Weihnachten verhindern (2)

Peter Pan - Neue Abenteuer

Folge 24: Peter Pan - Neue Abenteuer: Hook will Weihnachten verhindern (2)

23 Min.Folge vom 30.09.2025

Hook hat es fast geschafft, seinen teuflischen Plan in die Tat umzusetzen und Weihnachten zu verhindern. Er ist zum Nordpol geflogen und versucht, die Maschinen in der Weihnachtswerkstatt zu sabotieren. Nun liegt es an Peter, Wendy und ihren Freunden, Captain Hook das Handwerk zu legen und Weihnachten zu retten! Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/

