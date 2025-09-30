Peter Pan - Neue Abenteuer: Hook will Weihnachten verhindern (2)Jetzt kostenlos streamen
Peter Pan - Neue Abenteuer
Folge 24: Peter Pan - Neue Abenteuer: Hook will Weihnachten verhindern (2)
23 Min.Folge vom 30.09.2025
Hook hat es fast geschafft, seinen teuflischen Plan in die Tat umzusetzen und Weihnachten zu verhindern. Er ist zum Nordpol geflogen und versucht, die Maschinen in der Weihnachtswerkstatt zu sabotieren. Nun liegt es an Peter, Wendy und ihren Freunden, Captain Hook das Handwerk zu legen und Weihnachten zu retten! Bildquelle: ORF/ZDF/method Film/DQ Entertainment/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Peter Pan - Neue Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0