Mit regelmäßiger Bewegung investieren wir in unsere GesundheitJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 760: Mit regelmäßiger Bewegung investieren wir in unsere Gesundheit
21 Min.Folge vom 09.06.2026
Mit der täglichen Bewegungseinheit mit Philipp auf krone.tv ist schon viel getan. So einfach investieren wir in unsere Gesundheit und bleiben länger aktiv, fit und jung!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv