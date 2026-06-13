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Philipp bewegt

Aktiver Sonntag: Energie auftanken statt nur ausruhen

krone.tvStaffel 1Folge 764vom 13.06.2026
Aktiver Sonntag: Energie auftanken statt nur ausruhen

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Philipp bewegt

Folge 764: Aktiver Sonntag: Energie auftanken statt nur ausruhen

21 Min.Folge vom 13.06.2026

Erholung muss nicht Stillstand bedeuten: Mit Philipps Einheit bleiben wir in Bewegung und fühlen uns danach frischer und ausgeglichener.

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