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Philipp bewegt

Dem Körper am Samstag etwas Gutes tun

krone.tvStaffel 1Folge 742vom 23.05.2026
Dem Körper am Samstag etwas Gutes tun

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Philipp bewegt

Folge 742: Dem Körper am Samstag etwas Gutes tun

21 Min.Folge vom 23.05.2026

Am Wochenende sollten wir uns Zeit für uns selbst nehmen: Die Bewegungseinheit mit Philipp dauert nur 20 Minuten, aktiviert unseren Körper, löst Spannungen und sorgt für ein rundum gutes Gefühl!

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