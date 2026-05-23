Dem Körper am Samstag etwas Gutes tunJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 742: Dem Körper am Samstag etwas Gutes tun
21 Min.Folge vom 23.05.2026
Am Wochenende sollten wir uns Zeit für uns selbst nehmen: Die Bewegungseinheit mit Philipp dauert nur 20 Minuten, aktiviert unseren Körper, löst Spannungen und sorgt für ein rundum gutes Gefühl!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv