Ein guter Wochenstart beginnt mit Bewegung!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 737: Ein guter Wochenstart beginnt mit Bewegung!
21 Min.Folge vom 18.05.2026
Ein aktiver Start verändert alles: Man fühlt sich leichter, klarer und ist besser vorbereitet auf die Herausforderungen der neuen Woche.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv