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Philipp bewegt

Ein guter Wochenstart beginnt mit Bewegung!

krone.tvStaffel 1Folge 737vom 18.05.2026
Ein guter Wochenstart beginnt mit Bewegung!

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Philipp bewegt

Folge 737: Ein guter Wochenstart beginnt mit Bewegung!

21 Min.Folge vom 18.05.2026

Ein aktiver Start verändert alles: Man fühlt sich leichter, klarer und ist besser vorbereitet auf die Herausforderungen der neuen Woche.

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