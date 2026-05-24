Runterkommen und neue Kraft tanken am SonntagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 743: Runterkommen und neue Kraft tanken am Sonntag
21 Min.Folge vom 24.05.2026
Bewegung hilft uns, den Kopf frei zu bekommen und die Woche hinter uns zu lassen. Diese Einheit bringt uns sanft in Schwung und schenkt uns neue Energie.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv