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Philipp bewegt

Runterkommen und neue Kraft tanken am Sonntag

krone.tvStaffel 1Folge 743vom 24.05.2026
Runterkommen und neue Kraft tanken am Sonntag

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Philipp bewegt

Folge 743: Runterkommen und neue Kraft tanken am Sonntag

21 Min.Folge vom 24.05.2026

Bewegung hilft uns, den Kopf frei zu bekommen und die Woche hinter uns zu lassen. Diese Einheit bringt uns sanft in Schwung und schenkt uns neue Energie.

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