Mit frischer Energie und guter Laune ins WochenendeJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 741: Mit frischer Energie und guter Laune ins Wochenende
21 Min.Folge vom 22.05.2026
Die Woche ist fast geschafft, jetzt kommt der Moment für uns: Diese Bewegungseinheit mit Philipp bringt uns noch einmal richtig in Schwung, löst die letzten Anspannungen und sorgt für einen aktiven, positiven Start ins Wochenende.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv