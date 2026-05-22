Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Mit frischer Energie und guter Laune ins Wochenende

krone.tvStaffel 1Folge 741vom 22.05.2026
Mit frischer Energie und guter Laune ins Wochenende

Mit frischer Energie und guter Laune ins WochenendeJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 741: Mit frischer Energie und guter Laune ins Wochenende

21 Min.Folge vom 22.05.2026

Die Woche ist fast geschafft, jetzt kommt der Moment für uns: Diese Bewegungseinheit mit Philipp bringt uns noch einmal richtig in Schwung, löst die letzten Anspannungen und sorgt für einen aktiven, positiven Start ins Wochenende.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen